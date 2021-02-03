加拿大媒体：前总长万斯对女下属行为不端

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大新闻媒体Global News星期二报道说，一个月前退休的前加拿大军队负责人万斯在担任军队总参谋长期间与军阶、职位远低于他的女军人长时间保持性关系。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

媒体的报道还说，在2012年万斯被任命为加拿大军队总参谋长之前，他曾经对很年轻的军人使用具有强烈性色彩的污言秽语。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

万斯本人承认二十年前曾经与一位女军人有过亲密关系，但说后来双方的交往已经不再有性关系色彩。万斯说他不记得曾经对年轻军人污言秽语的事情，但说如果发生过那样的事情也应该是在开玩笑；如果这种玩笑话伤害了任何人，但愿意做出道歉。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

万斯在2015年被任命为加拿大军队总参谋长，当时加拿大军队正受到性骚扰风气盛行问题的困扰，并引来媒体的大量负面报道，万斯上任后把杜绝性骚扰、强奸和性行为不当问题做为其5年任期中要处理的首要问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大军队现任总参谋长的Art McDonald和国防部副部长Jody Thomas发表联合声明说，他们对媒体对万斯性行为不当的负面报道很重视；不论军阶高低，加拿大军人性行为不当的问题都会对加拿大军队保卫国家、完成任务的能力带来伤害；但在对此事进行调查之前他们无法做出进一步的评论。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with The Canadian Press、CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada