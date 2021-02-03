新冠疫情凸显老人院问题，专家呼吁鼓励在家养老

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加拿大养老院是这次新冠疫情的重灾区。过去已经存在的人手不足等问题在病毒攻势下爆发出来。安大略和魁北克等疫情大省急忙采取补救措施。但是一些公共卫生政策专家认为，政府更应该为老人在家度过晚年创造条件，这样做对老人、纳税人和政府都更有利，可算三赢局面。

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老人愿意住在自己家里

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老人们十之八九是不愿意去养老院的。即使在家里无人陪伴，病痛缠身，日常生活诸多不便，他们也是不到万不得已的时候不愿离开自己家。而研究显示，如果家庭护理服务到位，他们当中的一些人确实可以在生活无法自理后仍然住在家里。根据加拿大健康信息研究所（CIHI）去年八月发表的一份报告，在加拿大各地养老院过去一年接受的老人当中，平均每九人当中有一人是可以继续住在家里的，条件是他们能享受家庭护理服务。

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有钱雇用私人保姆和护士的人是少数。要让普通老人有条件在家养老，还要靠有公共资金支持的家庭护理服务。负责管理养老系统的是省级政府。人口大省安大略的社区支持协会（OCSA）认为，该省在过去十年中对家庭护理和社区服务的拨款有所增加，但仍然无法满足老龄人口的需要。

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家庭护理有利于遏制疫情

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该协会负责人西蒙（Deborah Simon）在接受CBC采访时说，老人院在新冠疫情中面临严峻挑战。老人在家里更安全，也更容易隔离。家庭护理服务如果获得应有的资金，本来是可以为养老系统挑起一部分抗疫重担的。

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魁北克省今年的预算原本有17亿加元是给家庭护理服务的。该省多家养老院在新冠疫情中爆发群聚性感染，造成四千多老人死亡，促使省政府在去年十一月宣布追加1亿加元，用于给家庭护理人员增加工资等支出。该省卫生部长杜贝（Christian Dubé）说，对家庭护理服务的需求原本就很高，疫情使这种需求更加迫切。

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安大略省政府在2019-2020财政年度为家庭护理服务拨款28.8亿加元，并向一个为生活不能自理的老人提供“高强度家庭护理”的项目追加1.11亿加元的拨款，向一个社区临终服务项目提供2千万加元拨款。

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目前安大略省有将近四万名老人在等待养老院床位。省政府承诺增加一万五千个新床位，并更新改造另外一万五千个现有床位。但是一些老年健康专家说，这笔钱如果用在家庭护理服务系统上会更有效。

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安省社区支持协会在经过评估后，呼吁省政府在下一个财政年度为家庭护理服务拨款5.95亿加元。该协会认为，家庭护理服务的加强不应被视为老人在等候养老院床位时的权宜之计，而应被视为最终目标。

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（ CBC News, Nicole Ireland, Natalie Kalata)

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