“骄傲男孩”等十三个团体被加拿大列为恐怖组织

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加拿大政府星期三（2月3日）更新恐怖组织名单。最新被列入名单的有十三个组织，其中除了九个伊斯兰极端组织外，还有“骄傲男孩”，AWD，The Base和“俄罗斯帝国运动”四个右翼激进组织。

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加拿大公共安全部说，如果安全情报部门在经过“极为严格”的调查后，发现一个组织从事或协助恐怖活动，它就会被政府列入恐怖组织名单。

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加拿大是第一个把”骄傲男孩“列为恐怖组织的国家。该组织的创立者是一个移居美国的加拿大人。在”骄傲男孩“成员卷入特朗普支持者冲击美国国会大厦的行动后，加拿大众议院一致通过把它列入恐怖组织名单。该组织自称西方沙文主义者，多次卷入街头暴力活动。

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被列为恐怖组织会使其活动受到极大限制。银行可以冻结这些组织的资产，购买带有组织标识的衣帽配饰，捐款或鼓动他人为这些组织捐款都被会视为资助恐怖团体的违法行为，面临最高可达十年的有期徒刑。

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（CBC News，John Paul Tasker）

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