黑人律师拟投诉蒙特利尔市警方，称受到粗暴对待

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上个星期四（1月28日）在蒙特利尔市中心，黑人律师耶博阿（Kwadwo D. Yeboah）和女儿在去一个饭馆取外卖的途中被警察拦下。根据他对Radio-Canada记者的叙述，警察没有说明截停他的理由，劈头就问：“你要去哪儿？这车是谁的？”

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他把驾照交给警察。因为车主是他妻子，他一时没有找到汽车保险证明。警察回到自己车里去查验驾照时，又有两辆警车到达。他在手机里找到了保险证明，遂下车向警察展示。没想到警察见他下车，二话不说就用手铐将他的双手铐住，并把他推进警车。他们还检查了他的手机和钱包，在他抗议时笑了起来。

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仍然是根据他的叙述，警察在发现他的律师证后态度改变，给他开了一张驾驶时使用手机的罚单后就放了他。

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耶博阿说，他将对罚单提出异议，因为他只是把手机递给女儿，自己并没有接电话。他说，他和女儿都因此事受到刺激，一个星期来睡眠受到影响。

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他坚信警察如此对待他是因为他的肤色，为此聘请了律师，将分别向警察监察部门和魁北克人权委员会提出投诉。

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（Radio-Canada， Vincent Rességuier)

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