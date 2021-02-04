加拿大前总长万斯因对女下属不当行为受调查

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加拿大新任军队总参谋长Art McDonald发出军内通知说，对几个星期前刚刚卸任的前军队总参谋长万斯受到的性行为不当指控将进行调查，调查过程将是公开和透明的，不能让对军队高层行为操守的疑问损害加拿大军队指挥系统的效率。

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加拿大新闻媒体Global News星期二报道说，刚刚退休的前加拿大军队负责人万斯在担任军队总参谋长期间与军阶、职位远低于他的女军人长时间保持不当关系。

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媒体的报道还说，在2012年万斯被任命为加拿大军队总参谋长之前，他曾经对很年轻的军人使用具有强烈性色彩的污言秽语。

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有意思的是，万斯从2015年起担任加拿大军队总参谋长的5年时间里，把消除加拿大军队中存在的性骚扰、强奸、不当性行为的问题做为其任内要处理的首要问题。

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RCI with Murray Brewster · CBC News

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