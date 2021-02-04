莫德纳对加拿大的新冠疫苗供应又出新状况

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大公共卫生局告诫各省区说，美国莫德纳公司在原来已经宣布的二月份削减给加拿大COVID-19病毒疫苗的基础上，会再度削减给加拿大的新冠疫苗供货量。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

莫德纳公司上个星期通知加拿大联邦政府说，2月份第一个星期给加拿大的COVID-19病毒疫苗针剂的数量将比原计划减少20%到25%；而这个星期得到的消息是，莫德纳公司在二月份第二个星期也无法按照预定计划向加拿大供应新冠疫苗。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

莫德纳公司原定二月份最后一个星期向加拿大提供24万9千支COVID-19病毒疫苗的计划看来也难以实现，可能会有至少6万2千支疫苗针剂被推迟交货。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大自由党政府总理特鲁多在记者的追问下拒绝明确2月份加拿大到底能收到多少辉瑞公司和莫德纳公司的新冠疫苗，只是说虽然有推迟、但在三月底之前应该能得到6百万支辉瑞和莫德纳新冠疫苗。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with John Paul Tasker · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada