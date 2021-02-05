加拿大禁止出国度假让牙买加经济受沉重打击

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

牙买加是加拿大人喜欢在冬季出国度假的阳光海岸旅游地区，但在COVID-19病毒肺炎疫情下，不少加拿大人担心疫情而选择呆在家里防疫，就是那些想出国度假的加拿大人也被加拿大联邦政府刚刚发布的限制出国旅游的措施拦住了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

旅游业是加勒比海国家牙买加的经济支柱，旅游业和相关行业每年的收入占牙买加全国GDP的三分之一。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

牙买加政府旅游部的测算数字显示，往年冬季有17.5万到20万加拿大游客前来牙买加度假，今年冬季加拿大航空公司取消前来牙买加的航班会让该国经济遭受4.5亿加元的损失。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

旅游业的萧条已经让10万名牙买加旅游业员工失去工作。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大联邦政府最近出台严格防疫措施，要求国际民航乘客进入加拿大境内后必须接受COVID-19病毒检测、并在入境机场附近的酒店自费隔离14天。隔离期间要自费的食宿费用每人约2千加元，这极大地增加了加拿大人出国度假旅行的费用。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大各民航公司纷纷宣布从一月底到4月底取消往返加勒比海国家和墨西哥度假城市的航班。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Steven D’Souza · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada