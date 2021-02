超级碗周末来临：加拿大餐馆纷纷推出特色食品

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

这个周末是超级碗 Super Bowl 周末,美国职业橄榄球大联盟年度总决赛 (超级碗) 将在星期日(2 月 7 日)举行,加拿大多伦多市的著名歌手 The Weekend 还将进行中场表演。

对于加拿大的体育酒吧和许多餐馆来说,超级碗周末是 “最挣钱” 的时刻之一,尽管疫情下很多餐馆只能外卖,但餐馆酒吧都在纷纷为橄榄球球迷们推出各种特色外卖食品。

比如,安省滑铁卢市的体育酒吧 Morty’s Pub 为今年的 “超级碗” 推出了 Super Bowl 55 Combo,已经被全部订光,店主 Jay Taylor 说:

一般来说,超级碗周日是我们一年中最大的外卖日,外卖额往往是其他大型赛事的两倍。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

推出针对家庭的超级碗外卖食品

许多餐馆根据 COVID-19 的特殊情况改变了食品的推销方式,由于禁止聚会,今年人们将都是在家里和家人一起看比赛,因此餐馆把 “超级碗” 的外卖选择设计得更为多元化,更适合孩子和家庭。

例如,滑铁卢的一家餐馆 Prohibition Warehouse 提供了一款包括比萨饼和鸡翅的外卖盒,里面还有玉米片。

而 Jane Bond Café 则在超级碗派对盒中纳入了素食小吃、Tex-Mex 馄饨和蒜油面包。

位于滑铁卢大学 (University of Waterloo)附近的餐馆 Chef on Call 推出了几种不同的 “超级碗” 外卖选择,包括爆米花鸡、红薯条、大热狗、奶酪通心粉 (Macaroni and Cheese )等等。

体育酒吧和餐馆的老板们说,我们将尽力满足客户需求,争取能让所有的球迷们过瘾地看一场 “超级碗” 比赛。

(CBC)

