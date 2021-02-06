谷歌积极测试第三方cookie替代品，对其广告业务至关重要

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谷歌正在试验名为FLoC（群组联合学习）的广告定位技术以替代饱受争议的第三方cookie。

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第三方cookies一直是谷歌广告业务用户数据采集和广告精准投放的基础。

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简单地说，第三方cookies是由用户访问的网站以外的第三方（例如谷歌）创建的信息收集方式，其小巧而灵活，主要用于跟踪用户，投送网络广告目的。

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谷歌表示FLoC技术将使用Chrome浏览器分析用户的浏览历史，并将他们分成具有相似浏览习惯的组。

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“ 群组联合学习(FLoC)为企业提供了一种新的方式，通过将具有相似兴趣的人群聚集在一起，分成相关内容和广告投送的人群。”谷歌(Google)用户信任和隐私部门的集团产品经理切特纳·宾德拉(Chetna Bindra)表示。

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和以往的第三方cookies最大的不同点是，FLoC只将个体用户标签为属于某个组群，而不是为每个人进行行为画像。

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特纳·宾德拉继续说道，“ 这种方法有效地将个人隐藏在’人群‘中，保持个人的网络历史在浏览器上的私密性。”

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对于普通用户而言，对cookies最直接的印象可能来源于最近一年几乎所有网站都开始弹出的要求“确认使用cookies”提示。原因是，CPRA等这一类新法规强制要求网络公司为用户提供更多的网络隐私保护。

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这个隐私保护的措施虽然必要，但也让人不胜其烦。cookies的整个危机使得谷歌不得不采取措施在获得用户信息的同时，不能过多触及个人信息。不仅仅是谷歌，像苹果等涉及网络浏览器和广告业务的公司都在纷纷试验自己的用户数据采集方式。

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