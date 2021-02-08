专家呼吁不要过早解禁，防止出现第三波疫情

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加拿大疫情最近终于出现了缓和的迹象。阿尔伯塔省、魁北克省和新斯科舍省从今天（2月8日）起开始部分解封，安大略省也将采取类似措施。但是公共卫生专家们却仍然不敢放松警惕。他们呼吁加拿大联邦和省政府吸取去年秋天的教训，学习其他国家的成功经验，避免发生解封后疫情再起的局面。

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你的目标是抹平疫情曲线还是零感染？

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在要求公众遵守防疫措施时，加拿大首席公共卫生官谭咏诗（Theresa Tam）和她的省级同僚们都会强调抹平疫情曲线、把感染人数控制在医疗系统的收治能力以内的重要性。但是一些流行病学和公卫政策专家注意到，那些抗疫最成功的国家和地区为自己定下的目标不仅仅是抹平疫情曲线，而是彻底切断感染链，实现零感染。

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目标不同，采取的措施也不同。以零感染为目标的国家行动迅速，一发现感染立刻采取隔离措施，很快关闭了边界，并且动用大量人力和各种技术手段进行病毒检测、感染链追踪和患者隔离的工作。在这些国家和地区，现在生活和经济活动已经基本恢复正常了。以澳大利亚为例，这个人口两千多万的国家在过去二十四小时内只增加了6起新冠确诊病例。这样的国家和地区还有中国、韩国、台湾、越南和新西兰等地。

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而加拿大和大部分西方国家似乎并不介意与病毒共存，实行隔离的目的是抹平疫情曲线。这些国家的隔离措施多半不严厉、不彻底，而且只要感染人数降到医疗系统可以承受的范围以内，就会放宽或停止隔离措施。

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采取温和隔离措施的国家大多出现了严重的第二波疫情。即使在加拿大也能看出做法不同的省份在疫情上的差别。多伦多大学的流行病学家达拉（Irfan Dhalla）在接受Radio-Canada采访时举出新不伦瑞克和魁北克这两个相邻省份为例。新不伦瑞克很早就关闭省界，严格限制跨境流动，目前的日增病例以个位计。而魁北克省一直是加拿大疫情最严重的省份之一。

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用温和措施保全经济得不偿失

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所有人都知道严格的抗疫措施更有效。之所以不采取这些措施是为了减少经济损失。但是专家们说，这样做得不偿失。剑桥大学公共政策学者海尔（Thomas Hale）说，最糟糕的结果是“过山车”疫情，政府不得不多次封禁，对经济的损害更大。

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达拉等人也呼吁各省政府不要解禁过早，同时加大检测，隔离和追踪的力度，避免像去年秋天那样出现新一波疫情。

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魁北克省自星期一开始允许提供非必要服务的商家开门。在疫情相对缓和的橙色预警区，餐馆和电影院也可以在遵守防疫规定的条件下开门。魁北克省今天新增853起确诊病例，是自去年10月26日以来的最低纪录。

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安大略省长福特（Doug Ford）今天也宣布将逐步解除封禁措施，允许非必要商家开门，但只能每次只能接纳25%的顾客。

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（RCI avec Radio-Canada, Binh An Vu Van, CBC News)

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