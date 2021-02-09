二十年来最严重：新冠疫情加剧蒙特利尔等大城市的人口流失

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加拿大第二大城市和魁北克最大城市蒙特利尔在2019年7月到2020年7月期间出现了过去二十年来最严重的人口流失，一年中仅增加大约5000人口。而此前一年该市人口增加了37000多人。

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魁北克省统计研究所公布的数据显示，该省大城市去年都出现了不同程度的人口增长放慢的情况，但是乡镇地区的人口却显著增长。该省十七个行政区当中，只有最偏僻的圣劳伦斯河北岸人口仍然是负增长，但幅度也从前一年的-5.1%减缓到-1.9%。

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各地之间的人口流动永不停息。在蒙特利尔这样规模的城市，每天都有人到来或离开。但是该市去年和周边地区的“人口逆差”达到35900人, 是2001年魁北克省统计研究所开始比较各地人口以来的最高纪录。

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该研究所的报告说，新冠疫情是造成这种现象的重要原因：边境关闭，移民减少，多个行业停工或改为远距离工作后，更多蒙特利尔市民选择定居乡间。

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（RCI avec Radio-Canada)

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