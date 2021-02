咖啡连锁 Second Cup 以1400 万加元卖给魁北克省公司

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大著名的咖啡连锁 Second Cup 转手,安大略省的 Aegis Brands Inc. 表示,已经签署协议,将其下辖的咖啡连锁店 Second Cup Coffee Co. 出售给总部位于魁北克省的公司 Foodtastic Inc。

Aegis Brands 公司表示,出售价格为 1400万加元,以及交易结束后的盈利。

Second Cup

Second Cup Coffee Co.,是加拿大的咖啡零售商和烘焙商,总部位于安大略省的密西沙加, 在全国拥有 190 多家咖啡馆,出售冷热饮料、糕点、小吃、预包装食品、冷热三明治等。

魁北克省的 Foodtastic 是一个食品特许经营企业,该公司计划把 Second Cup 的门店扩大到 300 个。

(CBC)

