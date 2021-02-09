想做新冠隔离酒店的生意要满足这几个条件

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加拿大特鲁多自由党政府在今年1月底宣布要对入境加拿大的国际航班乘客实行在酒店强制隔离的防疫政策，但这个政策限制还没有开始被落实，因为联邦政府公共卫生局还在甄别选择定点隔离防疫酒店。

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在加拿大联邦政府网页上列出的成为COVID-19病毒定点隔离防疫酒店的条件是，必须靠近蒙特利尔、多伦多、温哥华和卡尔加里的国际机场，必须能够无接触地向酒店房间住客提供饮食，提供免费的无线互联网服务，提供住宿客人每天轮流到酒店门外呼吸新鲜空气的条件，每天向公共卫生局报告客人入住和离开的信息、报告客人违反防疫规定的问题。

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想接待隔离防疫住客的酒店最晚要在本周三结束前报名。

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根据加拿大政府1月底发布的防疫措施，所有飞往加拿大的国际航班乘客在登机前必须出示COVID-19病毒检测阴性的证明；飞往加拿大的所有国际航班只能在多伦多、蒙特利尔、卡尔加里和温哥华四个国际机场降落；降落后所有乘客需要再次接受COVID-19病毒检测并自费入住机场附近的定点隔离防疫酒店；如果三天内得到的新冠检测结果是阴性，则可以继续旅程返回自己的家完成14天防疫隔离；如果新冠检测结果阳性，则需要在机场附近的隔离酒店完成14天的防疫隔离。

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加拿大联邦政府到目前为止还没有宣布将从什么时候开始实行乘坐国际航班进入加拿大的民航乘客强制入住酒店隔离的防疫措施。

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