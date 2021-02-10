吃着糖就把钱挣了，而且每小时30加元：加拿大糖果电商招试吃员

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

如果你喜欢吃糖果和巧克力，或许可以考虑应聘加拿大糖果电商Candy Funhouse的试吃员工作。这份工作不要求工作经验，只要求应聘者热爱糖果，每小时工资30加元，而且还可以在家工作。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

该公司总部设在安大略省密西沙加市。糖果试吃员的职位有全职和半职。全职每周40小时，半职每周15小时。应聘全职工需要去公司面试，半职工作则只需在家等候公司把用来测试应聘者水平的糖果寄来即可。应聘者需要对产品作出“诚实而客观”的评价。入职后，需要试吃的糖果和巧克力多达三千种，不过公司并没有说明是否提供牙医保险。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

该公司正在准备推出十种品牌糖果的生产线，应聘者的任务之一是从一百多种糖果中选出最优十种。这则招聘广告最近引起了海内外关注。无论最后是否招到合意人选，该公司都给自己做了一个成功的推广。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

应聘者必须是加拿大公民或美国公民，英语流利。投递简历的期限是2月15日。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（Radio-Canada，Maud Cucchi，CNN）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada