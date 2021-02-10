加拿大一华人妈妈发动整个社区过春节

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伊莱恩·苏 （Elaine Su） 是加拿大 BC 省新西敏市 （New Westminster）的一位年轻华人妈妈，有一个两岁的儿子 埃利斯（Ellis），在牛年来临之际，她不仅在自己的家安上了过年的装饰，而且还鼓动邻居们一起过中国的农历新年，用红颜色装饰物来点缀他们的房子。

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社区一起过春节

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加拿大广播公司报道说，由于 COVID-19 疫情，今年加拿大的华人也不能聚餐聚会，只能各家自己准备，自己庆祝。

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伊莱恩·苏在给自己家做好了过春节的准备后，突然想到，圣诞节、万圣节期间，遍布各地的装饰、彩灯让儿子埃利斯很兴奋，要是把春节的规模扩大，不光是自己过，把整个社区都装扮起来，则会更有气氛，而且，这也会成为黑暗疫情时期的一个亮点。

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于是，苏向附近的大约 150 个住户发出了信，说如果邻居们同意的话，她可以提供红灯笼、汉字、牛形状的装饰物，请他们挂出来，点缀自己的房子。

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她说：

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装饰物通常都是带有喜庆性的，社区共同庆祝，也显示了社区的凝聚力，我希望大家能分享春节的喜庆。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

邻里积极参与

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伊莱恩·苏发出的信获得了积极的回应，现在已经有 70 户居民说会在 2 月12日中国春节之际挂出这些装饰。

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Clare Hardjowasito 住在伊莱恩·苏的同一条街，隔两个房子，她说，苏的建议引起了她全家的兴趣。

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她说：

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我父亲有一半华人血统，所以，我也是四分之一华人，我小的时候，家里还庆祝过春节，但近些年来就一直没有庆祝过了，现在，这个文化传统再度激起了我们的兴趣。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

苏的另一位邻居克里斯·汉福德（Chris Hanford）也表示，很高兴挂上中国新年的装饰品。

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汉福德说：

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每年圣诞节的时候，这个社区都是灯火通明，有很多装饰，苏希望孩子们看到，这个社区对庆祝春节是支持的，因为这是一个参与度很高的社区。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

对于邻居们的积极参与，伊莱恩·苏很高兴，她笑着表示，希望看到邻里街区有更多的庆祝春节的气氛，也希望邻居们借此机会来研究一下中国春节的来源以及习俗。

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（Megan Batchelor / CBC）

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