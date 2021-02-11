国税局雇私人公司回答疫情救济金税务问题

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加拿大联邦政府在2020年COVID-19病毒肺炎期间推出了各种各样的疫情救济金项目，到了2021年初的报税季节，如何就这些纳税收入报税就成了不少加拿大纳税人想了解的问题。

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为了缓解国税局人手短缺的问题，加拿大联邦政府除了招聘约2千名新雇员之外，还把回答有关疫情救助金纳税问题的任务外包给了私营公司Maximus Canada，其合同期限是今年2月份到8月份。

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虽然加拿大国税局强调这只是暂时性的措施，但代表国税局雇员的Union of Taxation Employees工会主席Marc Brière认为，这种做法可能会带来纳税人隐秘信息被暴露的问题。

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Marc Brière指出，虽然加拿大国税局不会给Maximus Canada的雇员登录国税局内部网站去接触纳税人个人信息的授权，但打电话的纳税人可能会以为自己在与国税局官员通话、从而自己披露其隐秘信息。

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RCI with Catherine Cullen · CBC News

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