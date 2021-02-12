2017年3月，加拿大总理特鲁多在《来自远方》百老汇首映式上，上台讲话。 THE CANADIAN PRESS/Ryan Remiorz

疫情控制住之后：加拿大著名百老汇音乐剧《来自远方》墨尔本重新上演

作者 梁彦 |
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发表 2021年2月12日（星期五）16:29
更新 2021年2月12日（星期五）16:33

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澳洲墨尔本的新冠病毒感染病例已经下降到了个位数，剧院也可以开张，人们感觉生活正逐渐恢复。

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目前，加拿大各地的剧场都在煎熬等待新冠疫情被控制住，剧目能够重新上演。而在澳大利亚墨尔本，加拿大著名百老汇音乐剧《来自远方，Come From Away》正在火热上演。

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这出戏将在墨尔本上演八场，据报道，容纳1003名观众的剧场，上座率达到了八成。

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这是新冠疫情爆发后，观众能重回剧场的少数制作之一。当然，观众和演员都需要采取预防感染的相关措施。

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《来自远方》取材于美国发生911恐怖袭击之后，加拿大东部纽芬兰小镇Gander帮助安置临时降落在附近的多架客机上的乘客的感人故事。

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该剧自上映以来，在百老汇获得了相当的成功，并开始了北美和世界的巡回演出。

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可惜，新冠疫情打乱了原先的演出计划。

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墨尔本的观众和参与演出的演员都对能重回剧场感慨万千。

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