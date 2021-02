疫情控制住之后：加拿大著名百老汇音乐剧《来自远方》墨尔本重新上演

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

澳洲墨尔本的新冠病毒感染病例已经下降到了个位数,剧院也可以开张,人们感觉生活正逐渐恢复。

目前,加拿大各地的剧场都在煎熬等待新冠疫情被控制住,剧目能够重新上演。而在澳大利亚墨尔本,加拿大著名百老汇音乐剧《来自远方,Come From Away》正在火热上演。

这出戏将在墨尔本上演八场,据报道,容纳1003名观众的剧场,上座率达到了八成。

这是新冠疫情爆发后,观众能重回剧场的少数制作之一。当然,观众和演员都需要采取预防感染的相关措施。

《来自远方》取材于美国发生911恐怖袭击之后,加拿大东部纽芬兰小镇Gander帮助安置临时降落在附近的多架客机上的乘客的感人故事。

该剧自上映以来,在百老汇获得了相当的成功,并开始了北美和世界的巡回演出。

可惜,新冠疫情打乱了原先的演出计划。

墨尔本的观众和参与演出的演员都对能重回剧场感慨万千。

Theatre in #Melbourne is back baby, and @ComeFromAwayAU is a must see! 🎶🎵 Sitting with Claire Spencer CEO of Arts Centre and John Forman, the music legend. The masks are worth it. #comefromaway pic.twitter.com/hAdM47VyCZ

— Sally Capp (@sallycapp) January 28, 2021