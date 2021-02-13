加拿大人零下50多度打冰球创吉尼斯记录

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在离加拿大西部阿尔伯塔省省会城市埃德蒙顿约三十公里的Strathcona County，有40名冰球爱好者打破了户外冰球比赛最长时间的吉尼斯世界记录，而且是在极度严寒气温的情况下破的记录。

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最新的户外冰球比赛时间记录是252个小时。原来这个项目的吉尼斯世界记录也是他们保持的。

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这一为阿尔伯塔大学的癌症研究和治疗项目进行慈善筹款的室外冰球比赛项目的组织者Brent Saik说，他们没有想到原来计划的室外冰球比赛的时间正好遇上了破纪录或几乎破纪录的北极寒流天气 ，本来就已经是零下四十多摄氏度的气温在寒风的作用下冷得像是零下五十多度。

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低温让冰球撞到栏板上会破碎、冰鞋上的冰刀断开、防护帽上的配件由于冻得开胶而掉落、守门员防护服的护板被冻裂，等等。上场比赛的球员必须穿戴多层球衣、手套和袜子才能在冰上熬过几个小时的时间。

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由于COVID-19病毒肺炎疫情，今年的这场户外冰球比赛没有让观众参加，公众只能开车路过时鸣笛表示他们的支持。

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RCI with Colette Derworiz · The Canadian Press、CBC News

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