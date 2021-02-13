美国参院投票未通过众院对特朗普的弹劾案

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美国参议院在2月13日星期六下午举行的投票中，同意弹劾特朗普的参议员票数未能达到批准众议院弹劾案所需要的三分之二多数票67票，特朗普不但成为两次被美国众议院弹劾的总统，也成为两次被参议院否决众议院弹劾案的美国总统。

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最后投票的比数是57票赞成弹劾特朗普，43票反对。美国参议院50位民主党参议员都投票赞成弹劾特朗普，有7位共和党人也对弹劾特朗普投了赞成票。

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在星期六的弹劾程序中，参议院民主党曾出人意料地提出要传召证人的动议，但在共和党参议员提出既然要传召证人、就要给共和党方面以充分机会传召自己证人的要求后，参议院民主党和共和党人达成了放弃传召证人的妥协。

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RCI with The Associated Press、CBC News

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