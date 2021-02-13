新锐音频社交应用 Clubhouse爆火，但终在中国被墙

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周一，2月8日，在中国享受了几个月的不寻常的开放下载后，音频社交App Clubhouse的中国用户忽然发现他们无法再正常使用该社交应用。

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本周也是中国传统新年到来和新年假期的开始。

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Clubhouse是一个基于美国的新锐音频社交应用。它采取交流社区的形式分组，只有获得邀请才能加入。每一个交流室有固定的主题和组织者，分为发言者和聆听者，发言者针对主题分别音频发言。

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Clubhouse的意图是去除中间人，让人们直接听到某人的声音和意见。这里中间人的意思显然也包括记者和媒体。

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在推特和Youtube上言论审查受到各方压力的大背景下，其他替代社交媒体获得了更多的机会。例如类似于推特的Parler在美国大选前后用户数量激增。Clubhouse也是其中的受益者。

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像一些新潮的名人，例如埃隆·马斯克（Elon Musk）也开辟了自己的Clubhouse发言室。Facebook的CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）也在Clubhouse里被人认出。

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Clubhouse在发布后，在中国也逐渐流行。不知道由于什么缘故，在流行的初期，中国当局没有注意到它。但是，中国的官方报纸《环球时报》发表了一篇攻击“Clubhouse”的文章后，官方似乎获得了提醒。

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在Clubhouse中国中除了一些创业者的发言室外，还能见到一些在中国被禁止的政治话题。例如新疆和台湾话题。这些发言组往往希望来自新疆和台湾的本地人和汉族人都能公平的发言机会。

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