加拿大疫情期间家暴受害者求助电话暴增

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加拿大进入第二波疫情后，家暴受害者救助热线接到的电话比上一年同期增加了60%。据统计，在2020年9月1日到12月31日期间，加拿大各地的救助热线共接到2万多个求助电话，而在2019年同一时期，这个数字是1万2千多。

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这种现象实际上在第一波疫情期间已经出现。根据遇袭女性救助热线的统计，在2020年4月1日到9月1日期间，该机构共收到51299个求助电话，而2019年同期收到24010个。

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加拿大统计局公布的数据显示，2020年第二季度全国各地警察接到的涉及家庭纠纷和暴力事件的报警电话比前一年同期增加了12%。

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防疫封禁措施开始实行后，家暴受害者离家求助的机会和接触家人朋友的机会都大大减少。妇女保护团体说，家暴事件发生的次数可能超出求助电话的数量。因为统计数据显示，家暴行为在受害者下决心打电话之前早已开始。

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（Radio-Canada, CP）

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