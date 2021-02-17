加拿大房地产价格再创新高

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

虽然有COVID-19病毒肺炎疫情和寒冷的冬天，加拿大人对房地产市场的热情继续维持在高水平，让2021年1月份出现购销两旺的开门红，加拿大平均房价也再创新高。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据加拿大房地产经纪人协会的数据，1月份的房产销售量比上个月12月份上升了2%，比去年同期猛升了35.2%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大两个房价最贵的城市大多伦多地区和大温哥华地区的房地产市场1月份明显升温。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

乘着房屋销售量强劲上升的东风，加拿大全国平均的房屋售价也猛升了22.8%，达到62万1千5百25加元的水平。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大房地产经纪人协会的高级经济师Shaun Cathcart认为，由于COVID-19病毒肺炎疫情让不少加拿大人推迟了卖房和买房的行动，一旦疫情受到控制，加拿大房地产市场的的升势还会继续。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with The Canadian Press、CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada