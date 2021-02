加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在国际金融市场上数字货币比特币的价格继续高歌猛进,在星期二首次超过每个比特币5万美元的心理大关。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一年前比特币的价格还是1万美元。最近三个月来比特币的价格猛升了近200%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

比特币价格的连创记录引起两种相反的预期。一种是比特币的稀缺会让其价格继续上升; 另一种看法是比特币价格已经泡沫化,离其价格的暴跌已经不远了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

虽然叫数字货币,但大部分购买比特币的公司没有准备把比特币当作货币使用,而是把比特币当作黄金和白银这样的昂贵金属买卖。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过电动汽车巨头Tesla可能是个例外。该公司不久前宣布斥资15亿美元购买比特币,准备很快准许用比特币购买Tesla电动汽车。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大证券交易管理机构刚刚实验性批准几个比特币基金上市交易。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with The Associated Press、CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章:

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处,包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC,RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada