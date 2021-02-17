近来数字货币比特币价格连续暴涨 (Ints Kalnins/Reuters)

比特币价格继续疯涨

作者 方华 |
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发表 2021年2月17日（星期三）10:21

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在国际金融市场上数字货币比特币的价格继续高歌猛进，在星期二首次超过每个比特币5万美元的心理大关。

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一年前比特币的价格还是1万美元。最近三个月来比特币的价格猛升了近200%。

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比特币价格的连创记录引起两种相反的预期。一种是比特币的稀缺会让其价格继续上升； 另一种看法是比特币价格已经泡沫化，离其价格的暴跌已经不远了。

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虽然叫数字货币，但大部分购买比特币的公司没有准备把比特币当作货币使用，而是把比特币当作黄金和白银这样的昂贵金属买卖。

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不过电动汽车巨头Tesla可能是个例外。该公司不久前宣布斥资15亿美元购买比特币，准备很快准许用比特币购买Tesla电动汽车。

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加拿大证券交易管理机构刚刚实验性批准几个比特币基金上市交易。

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