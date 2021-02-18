魁北克男子一心要种出世界最大的萝卜，终如愿进入吉尼斯世界记录

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

魁北克省加斯佩的小镇居民达米安·阿拉尔（​​Damien Allard）几天前收到吉尼斯世界纪录管理团队的正式通知：他去年11月申报的29公斤大萝卜已被列入吉尼斯世界纪录。这个红皮大萝卜的重量大约相当于一只成年哈士奇狗， 或65英寸的电视机。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

阿拉尔的主要职业是制作橱柜， 但近几年花了大量时间在他的萝卜培育上。这起因于2016年他收获了一个7公斤的大萝卜， 出于好奇心他查看了吉尼斯世界纪录，得知2004年的记录是一个17.7公斤的大萝卜。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

虽然知道了自己的萝卜离世界记录还相差太远，他并没有就此放弃， 而是从那时开始为创造新纪录而努力。经过两年的尝试，他在2018年种出了一个15.5公斤的大萝卜，虽然与世界记录还差两公斤多， 但也给了他很大的鼓励和信心。

去年， 他下了更大的功夫，且在秋天看到了成果： 好几个大萝卜个头巨大。于是他通知了吉尼斯世界纪录团队和新闻界， 邀请他们在11月2日到现场验证收获这些大萝卜。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

吉尼斯网站上说，当时现场验证的结果是阿拉尔2020年种的萝卜有三个打破了先前的纪录，两个较小的分别重22.9公斤和24.4公斤，这已远远超过原来的记录。而最大的一个萝卜周长138厘米，高度为35厘米，最大直径为46厘米，重量达29公斤。超过原来的记录11.3公斤。

当时阿拉尔说：“这两年来，我一门心思放在努力研究萝卜生长上。本来我还怀疑这一年是否能成功，结果一下子超过原纪录十多公斤。这令我都感觉有些意外。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

上个星期，他和妻子最终收到了吉尼斯世界纪录的正式通知，荣幸地进入吉尼斯名单。阿拉尔说：“我们非常非常高兴。要知道，地球上有80亿人。我是唯一种出了如此巨大萝卜的人。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada