报道：热门音频社交应用Clubhouse全球下载量超过8百万

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

根据移动数据和分析公司App Annie发布的新数据，音频社交应用Clubhouse目前的全球下载量已超过8百万次。Clubehouse目前仍处于预发布，仅有获得朋友邀请才能使用。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Clubhouse获得关注，用户增速是在最近的一个月内。直至2月1日，它的全球下载量为350万次，到了2021年2月16日，其下载量猛增为810万次。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

其中在美国Clubhouse有260万次下载。这表明了2/3的下载来自美国境外。这也证实Clubhouse在全球获得了普遍的欢迎。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Clubhouse迅速获得关注的国家包括英国、德国、日本、巴西和土耳其。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Facebook据称也在开始开发一款音频聊天产品，旨在与Clubhouse竞争。而各种其他类似音频社交应用也随着Clubhouse的东风获得了更多的用户和风险投资。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2020年是社交应用最为红火的一年。由于疫情的原因，人们对远程社交和社区感觉的需求更加强烈。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据App Annie的数据，2020年，社交网络应用的下载量超过了96亿次，占人们手机使用总时间的近45%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Clubhouse目前尚未正式公布其下载和注册用户的官方数据。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada