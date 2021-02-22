加拿大众议院通过反对党动议，承认中国政府对新疆维吾尔人实行种族灭绝

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加拿大众议院星期一（2月22日）对保守党提出的关于中国新疆政策的动议进行投票。在338名各党议员中，有266人投了赞成票，其他人缺席或弃权，无人投反对票。总理特鲁多领导的自由党决定允许内阁成员以外的议员自由投票。该党大部分议员投了赞成票。

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这项由保守党外交事务评论员庄文浩（Michael Chong）提交到众议院的动议要求加拿大议会正式宣布中国政府在新疆对维吾尔族人实行的政策为种族灭绝，同时敦促政府采纳这一立场，与盟国一起作出反应。动议还呼吁加拿大政府向国际奥委会提出易地举办2022年冬奥会。

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中国驻加拿大大使丛培武对保守党动议表示强烈不满和坚决反对，称新疆根本不存在种族灭绝，再教育营，强制绝育或强迫劳动，新疆事务属于中国内政，不容外部势力干涉。

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对“种族灭绝”的不同看法

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CBC议会事务记者惠利（Aaron Wherry）说，在中国以外存在着一种广泛的共识，即中国政府对新疆维吾尔族的政策严重践踏人权。《纽约时报》和BBC等媒体就此做过深度报道。包括加拿大在内的许多国家表示严重关切。加拿大众议院国际人权委员会在进行调查和听取证词后，在去年十月得出结论说，中国政府对待维吾尔族人的方式符合1948年联合国公约对种族灭绝的定义。

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但是到目前为止，只有美国正式使用这个词。上一届美国政府在新总统拜登宣誓就职的前一天宣布，中国政府对新疆维吾尔族人犯下了种族灭绝和反人类罪。新政府上任后延续了这一说法。但是据美国《外交政策》杂志披露，美国国务院的法律顾问们认为，中国政府大规模关押和劳教维吾尔人的做法属于反人类罪行，但是并没有足够的证据证明种族灭绝行为，或者说，没有足够的证据证明中国政府的所作所为达到了被定义为种族灭绝的标准。

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惠利认为，特鲁多在这个问题上的看法是对的。他上个星期在新闻发布会上被记者问到此事时说，种族灭绝是个含义非常重的词，不应轻易使用，否则反而会减轻了它的严肃性。他认为加拿大应该和盟国联手采取行动，并呼吁国际社会对新疆发生的事进行独立调查。

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加拿大的对华政策

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保守党领袖奥图尔（Erin O’Toole）多次指责特鲁多政府对华政策软弱而天真。惠利说，这次的新疆问题动议实际上也反映出更大的、在如何面对中国的战狼外交上的分歧。尽管保守党的动议不是对政府有约束力的法案，但是一旦通过，特鲁多政府肯定会在对华政策上面临更大的压力。一方面，争取两名加拿大公民的获释仍是首要任务，另一方面，在种族灭绝这么大的问题上躲躲闪闪也是不可接受的。

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庄文浩星期一上午在新闻发布会上表示，今天的投票事关“道德明晰”，我们不能再假装看不见正在发生的事。与他一起出席新闻发布会的还有一个名叫图尔森的维吾尔族女性。她通过翻译说，2017年3月到11月期间，她曾在新疆乌鲁木齐的再教育营和女子监狱里教汉语，多次目睹或听说维吾尔族人遭到的羞辱、暴力和强奸。她本人在2019年被强迫绝育。

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(RCI with CBC News, Ryan Patrick Jones, Aaron Wherry, Evan Dyer)

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相关链接：BBC报道

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