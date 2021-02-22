加拿大决心成为第二个国家，要求脸书为转载新闻媒体内容付费

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在澳大利亚开始立法，要求互联网科技巨头为刊登本国媒体内容付费之后，加拿大在上周也明确表示，会要求脸书（Facebook）为转载加拿大新闻媒体的内容付费。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大文化和遗产部长史蒂芬·吉尔伯特（Steven Guilbeault）表示，他将负责起草相关立法，争取在未来几个月内公布。他对记者说：“加拿大将站在这场斗争的最前沿，成为世界上第一批这样做的国家之一”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他还谴责了脸书报复澳大利亚，在其网站上封杀所有涉及澳大利亚的新闻的做法，并说这样的做法无法阻止澳大利亚，也不会使加拿大退缩。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据澳大利亚媒体的报道，在该国议会众议院17日通过《新闻媒体和数字平台强制性议价法案》之后。脸书开始对澳大利亚新闻全面封锁。澳大利亚的脸书用户18日早上醒来后，不仅在境内无法获得本国及国际新闻，即使在旅行时也无法从脸书上获得任何新闻消息。除了新闻机构外，被脸书拉黑的还包括政府卫生机构、社会服务部门、气象局，以及工会团体， 他们的账号也被清空了。这让澳大利亚政府和全国民众感觉受到了媒体巨头的“霸凌”，非常愤怒。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

脸书官方则表示，该平台上转载的新闻仅占不到百分之四的内容，同时又称，脸书帮助澳大利亚新闻出版商在去年免费推送了51亿条新闻，价值估计超过4亿澳元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

澳大利亚总理莫里森18日在脸书账号上抨击了该公司的做法是“既傲慢又令人失望”。 同时表示“这不会阻止政府对数字媒体进行立法监管”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大新闻出版界预计，澳大利亚政府要求脸书等互联网巨头为使用该国的新闻内容付费，将使该国的新闻出版商每年收回6.2亿美元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大可以有两种选择

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

实际上，加拿大媒体组织也一直在呼吁政府采取行动。该组织在去年发出警告说，如果再不采取措施，那加拿大的媒体市场就会难以为继。加拿大目前有约3100名新闻记者，包括纸媒的700名记者。如果纸媒关闭，这些记者职位也将随之消失。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大文化部长史蒂芬·吉尔伯特表示，加拿大实际上有两种方案可以选择：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一是采用澳大利亚模式，立法要求脸书和谷歌与该国媒体签约，为转载和链接媒体内容付款，如果双方无法就价格达成一致，就由认定的仲裁方决定。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另一种选择是仿效法国的做法，它不会立法， 但要求大型科技公司平台与新闻出版商直接对话，讨论使用新闻内容时的报酬支付方式与标准。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

实际上，谷歌公司在过去三年内已经与世界各地的新闻出版商签署了500笔交易，总价值约10亿美元，用于转载新闻媒体的内容。媒体大亨默多克旗下的新闻集团就与谷歌达成了为期3年的商业协议。谷歌目前也正在与加拿大公司进行洽谈。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大互联网和电子商务法研究会主席，渥太华大学教授迈克尔·盖斯特（Michael Geist）表示，加拿大应该寻求参照谷歌的作法，即互联网公司为媒体的新闻媒体的内容投资，提高其附加值。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他认为：“如果我们遵循澳大利亚的立法模式，得到的几乎是相同的结果，但所有人都可能成为输家。媒体组织会输，脸书也会输”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

会有更多国家跟进共同行动



加拿大文化和遗产部长上周还与法国、澳大利亚、德国和芬兰几个国家的文化部长就此对话，讨论如何共同致力于确保网络能公平补偿使用内容。他说：“我想很快将会有十到十五个国家加入，采纳类似的规则。那脸书是否会与德国、法国等都断绝联系？显然那是不可持续的”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大也有专家表示，澳大利亚发生的事情可能会激发各国采取国际行动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多大学专门研究社交媒体的梅根·博勒（Megan Boler）教授表示，脸书做出的反应行为标志着一个转折点，需要国际社会采取共同的方法应对。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她在接受加拿大广播公司的采访时说：“反对互联网巨头垄断的统一战线可能非常强大。我们可以很快看到一个联盟”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

谷歌加拿大公司的发言人劳伦·斯科利（Lauren Skelly）说， 她暂时还不能对加拿大文化部长的说法发表评论，因为该公司不了解有关立法的细节。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

脸书加拿大公共政策负责人凯文·陈（Kevin Chan）说，“实际上有很多可以选择的途径来支持加拿大新闻界，那将能使不同规模的新闻出版商公平受益”。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada