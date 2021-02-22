在酒店隔离的费用不像加拿大政府说的那么高

加拿大联邦政府在推出民航乘客入境后强制在定点酒店自费隔离措施时说，每个人要准备拿出2千加元支付隔离酒店住宿费用。但现在看来如果只隔离三天，则其所需的酒店费用远低于2千加元。
比如，多伦多皮尔逊国际机场附近的Alt Hotel Toronto Airport酒店和Sheraton Gateway Hotel单人隔离客房的食、宿和安全保卫收费标准分别是每晚339加元和319加元。
在卡尔加里国际机场附近的Marriott In-Terminal Hotel酒店，三天隔离的食、宿、和安保费用税前额度总共是1272加元。
从星期一开始，所有非必要海外旅行入境者只能在多伦多，蒙特利尔、卡尔加里和温哥华这四个国际机场入境，入境后必须接受COVID-19病毒检测，并在指定的酒店隔离至少3天以等待新冠病毒检测结果。入境者要自己负责预定自己的酒店房间。
目前已经得到联邦政府批准的11家隔离酒店是：
温哥华国际机场YVR的Westin Wall Centre Vancouver Airport。
卡尔加里国际机场YYC的Acclaim Hotel和Marriott Calgary Airport。
多伦多国际机场YYZ的Alt Hotel Pearson Airport，Four Points by Sheraton and Element Toronto Airport， Holiday Inn Toronto International Airport，和Sheraton Gateway Hotel in Toronto International Airport。
蒙特利尔国际机场YUL的Aloft Montreal Airport，Crowne Plaza Montreal Airport，Holiday Inn Express and Suites Montreal Airport，和Montreal Airport Marriott In-Terminal。
RCI with Jon Victor · The Canadian Press、CBC News
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