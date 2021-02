在酒店隔离的费用不像加拿大政府说的那么高

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大联邦政府在推出民航乘客入境后强制在定点酒店自费隔离措施时说,每个人要准备拿出2千加元支付隔离酒店住宿费用。但现在看来如果只隔离三天,则其所需的酒店费用远低于2千加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

比如,多伦多皮尔逊国际机场附近的Alt Hotel Toronto Airport酒店和Sheraton Gateway Hotel单人隔离客房的食、宿和安全保卫收费标准分别是每晚339加元和319加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在卡尔加里国际机场附近的Marriott In-Terminal Hotel酒店,三天隔离的食、宿、和安保费用税前额度总共是1272加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

从星期一开始,所有非必要海外旅行入境者只能在多伦多,蒙特利尔、卡尔加里和温哥华这四个国际机场入境,入境后必须接受COVID-19病毒检测,并在指定的酒店隔离至少3天以等待新冠病毒检测结果。入境者要自己负责预定自己的酒店房间。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前已经得到联邦政府批准的11家隔离酒店是:

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

温哥华国际机场YVR的Westin Wall Centre Vancouver Airport。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

卡尔加里国际机场YYC的Acclaim Hotel和Marriott Calgary Airport。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多国际机场YYZ的Alt Hotel Pearson Airport,Four Points by Sheraton and Element Toronto Airport, Holiday Inn Toronto International Airport,和Sheraton Gateway Hotel in Toronto International Airport。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

蒙特利尔国际机场YUL的Aloft Montreal Airport,Crowne Plaza Montreal Airport,Holiday Inn Express and Suites Montreal Airport,和Montreal Airport Marriott In-Terminal。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Jon Victor · The Canadian Press、CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章:

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处,包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC,RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada