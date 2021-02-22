提前回国或改道回国：一些加拿大旅客设法避免入境后的酒店隔离

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从星期一（2月22日）起，乘飞机进入加拿大的旅客必须在机场接受新冠病毒检测，然后在指定酒店自费隔离两到三天，等待检测结果。酒店食宿费用最高可达2000加元。许多在国外旅行或探亲的加拿大人在得知新规定即将实施后立刻想办法改变旅行计划，为的是省下这笔费用。

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星期天在蒙特利尔市国际机场，一对刚下飞机的夫妇告诉Radio-Canada的记者，他们原打算在多米尼加共和国的蓬塔卡纳过完冬天，到三月底再回加拿大。但是他们听说从星期一起入境后必须做病毒检测并自费在酒店等结果，因此临时决定提前回国。

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从陆路入境的旅客尽管也需要做病毒检测，但是不需要在酒店里等结果。所以有些人打算改道回国。安大略省居民克罗斯（Brian Cross）和妻子在美国亚利桑那州过冬，计划四月份回加拿大。他告诉CBC记者，他们原来的机票是飞回多伦多。但如果新规定四月份仍然在实施，他们就会飞到美国布法罗市，然后打车去边境检查站，徒步过境，然后开车回家。当然，他得事先麻烦朋友帮他把车开到边境来。

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实际上，即使住满三天酒店，一般情况下费用也不会达到2000加元。加拿大公共安全部长布莱尔（Bill Blair）并不讳言，政府希望打消加拿大人的非必要旅行计划。

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（RCI with Radio-Canada，CBC News）

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