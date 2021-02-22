纽约检察官可以获得特朗普纳税申报单：美国最高法院判决

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美国最高法院星期一（2月22日）的判决维持下级法院原判，驳回了前总统特朗普律师团队提出的关于禁止纽约曼哈顿区检察官获得他的纳税申报单等税务文件的要求。不过，这些文件将按照大陪审团的保密规则处理，不会向大众公布。

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纽约曼哈顿区检察官万斯（Cyrus Vance）为一项刑事调查要求特朗普提供他在2011年1月到2019年8月期间的纳税申报单等财务记录。特朗普要求法院给予他总统豁免权，让他可以拒绝此类传票。去年7月份，美国最高法院驳回了特朗普的要求，把案子发回下级法院重审。去年10月份，美国联邦国内上诉法院下达判决，要求特朗普的会计事务所满足万斯的要求。特朗普的律师再次向最高法院提出上诉。

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美国最高法院今天的判决对一直在努力阻止自己的税务情况曝光的特朗普来说是一次重大挫败。这项判决公布后，万斯在推特上表示：“工作继续。” 他目前进行的刑事调查涉及特朗普前律师科恩（Michael Cohen）受雇于他的团队的情况和科恩向两名女性付封口费的指控。

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今天在美国引起关注的另一条消息是美国死于新冠的人数接近50万大关（到本文发稿时为498897），这个数字相当于美国在两次世界大战和越南战争中死亡人数的总和。

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（Thomson Reuters, CNN, Radio-Canada)

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