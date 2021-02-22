网上报名接种新冠疫苗的好处与坏处

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在完成第一阶段老人院群体和一线医务人员的COVID-19病毒疫苗注射工作后，加拿大各省区将开始第二阶段的疫苗接种工作，将按照年龄从高到低的顺序从年龄高的人口群体开始接种新冠疫苗。

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目前各省区准备采取的预约注射方式是网上报名和打电话报名。加拿大边远的北部努纳武特地区没有网上报名的选项、只能使用电话报名预约的方式。

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网上报名预约COVID-19病毒疫苗注射时间的好处是效率高、不需要雇用那么多接听电话的服务人员，但缺点是一些弱势群体可能会处于难以网上报名的不利地位。

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根据新冠病毒疫苗注射工作走在加拿大前面的美国的经验，不太会使用电脑的老年人、语言能力差的少数族裔、缺乏高速宽带网络或缺乏电脑和智能手机的低收入群体，往往会遇到难以在网上拿到COVID-19病毒疫苗注射预约的问题。

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虽然打电话报名预约注射新冠病毒疫苗的技术难度低一些，但仍然需要打电话的人能够使用英语或者是法语，这对于那些缺乏英、法语能力的移民来说仍然是个挑战。

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RCI with James Dunne · CBC News

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