黑人和东南亚移民的失业率大增：加拿大统计局一月数据

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新冠疫情造成失业率上升。但是加拿大统计局公布的一月份数据显示，黑人移民和东南亚移民群体的失业率远超出平均水平。这使一些移民权益团体担心疫情加大这些族裔与主流社会的经济差距，也担心疫情结束后这个差距仍保留下来。

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从去年十二月到今年一月份，加拿大全国平均失业率仅上升了0.6%。但是在同一时期，东南亚移民的失业率上升了7.6%，黑人5.5%，拉美裔移民4.5%。

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根据加拿大统计局的分析，这些群体主要生活在安大略省和魁北克省，而这两个省因疫情严重都采取了让非必要企业和商家关门的防疫措施。以黑人为例，一月份他们失去的职位有四分之三是在安大略省和魁北克省。

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报告说，移民、年幼孩子的母亲和低薪员工的工作最容易受到疫情冲击。

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2021年1月加拿大移民群体全国平均失业率比较：

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东南亚裔移民：20.1%

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拉美裔移民：16.6%

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黑人移民：16.4%

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华裔移民：10.8%

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全国平均失业率：9.4%

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（Radio-Canada，Annie Poulin）

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