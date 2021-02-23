专家：加拿大搞网上申请护照会有安全风险

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加拿大公民和移民事务部向IBM加拿大分公司支付150万加元、要其设计一套使用电脑、平板电脑和智能手机完成申请加拿大护照程序的应用软件。

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需要通过网络上传的信息除了护照申请人的隐秘私人信息之外、还有照片和信用卡信息。

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加拿大网络安全和个人信息安全专家们担心，用网上申请的方式取代本人当面向护照局官员申请护照的方式极大地增加了安全风险。

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首先是犯罪集团会集中力量找到申请加拿大护照软件系统的漏洞，因为一旦掌握了侵入加拿大护照申请软件系统的途径，就等于是控制了加拿大护照这个“金矿”。

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IBM加拿大分公司几年前为加拿大联邦政府设计的工资发放电脑软件由于设计缺陷在几年时间里让大量联邦政府雇员经历了工资发放连连出错的问题。

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其次是云端存储的安全问题。IBM加拿大分公司选用的是亚马逊公司的云端存储服务，虽然亚马逊公司承诺会把存储护照申请信息的云端存储服务器设在加拿大，但专家们担心亚马逊将来有可能把其承诺留在加拿大的云端存储服务器移到外国。

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第三是把如此重要的软件开发合同外包给私营公司会形成恶性循环，让联邦政府越来越依赖私人公司提供电脑和网络系统的服务，丧失自己维护加拿大政府电脑和网络安全的能力。

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