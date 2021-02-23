低薪职位受新冠疫情冲击最大：加拿大帝国商业银行报告

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一份加拿大帝国商业银行的经济状况分析报告说，加拿大去年因疫情裁掉的职位都是小时工资在27.81加元以下的。今年一月份裁减的职位主要是安大略省和魁北克省零售业的半职工作。这两个省因疫情严重关闭了非必要商家。

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根据加拿大统计局的数据，2020年加拿大全职和半职工作的平均时薪在31加元上下。

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加拿大帝国商业银行的报告说，新冠疫情给加拿大就业市场造成的打击和过去的经济衰退类似，但有一点特别之处：高工资职位没有减少，反而增加了。去年一年，小时工资在27.82加元以上的职位增加了将近35万个。

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报告说，这是一场不平衡的危机。受打击最重的是服务业，而这个行业多的是低薪职位。

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（RCI with CBC News, Benjamin Blum)

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