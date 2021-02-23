加拿大警察出警救起在居民区迷路的海豹

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加拿大爱德华王子岛省会城市Charlottetown居民Lillian Reynolds星期日早晨煮咖啡时从厨房的窗口往外一看吃了一惊，因为她看到一只海豹在Patterson大道上摆动身体爬行。那个地点距离海边有8百多米。

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Lillian Reynolds担心这只海豹被过往汽车碾压或被狗咬，赶紧打911电话报警；自己也跑到门外去保护这只海豹。

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警察驾车赶来后尝试用救生毯包住海豹，但在海豹不配合、地上又有深及膝盖积雪的情况下很费了一番力气。

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出警的警官承认他们以前没有对付海豹的经历，不得不打电话给加拿大海洋渔业部熟悉海豹性情的专家请教办法。最后终于把这只海豹裹在救生毯里放到警车后座，开车到海边把其送入海水。

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海洋动物专家指出，母海豹一般是在海面冰层上产仔，今年冬天加拿大大西洋近海海面缺乏冰层覆盖的情况导致好几次出现海豹上岸产仔的情况。

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RCI with Shane Ross · CBC News

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