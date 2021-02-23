希拉里·克林顿跨界：与加拿大悬疑女作家搭档出版小说

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这本小说的名字是《恐怖状态，State of Terror》

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美国前国务卿希拉里·克林顿最近准备跨界当作家，和加拿大小说家Louise Penny搭档，撰写一本政治悬疑小说。

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这本小说的名字是《恐怖状态，State of Terror》，讲述一名政府新任国务卿，跟随一名政治对手，试图揭开一系列恐怖袭击活动的内幕。

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据说，小说不仅仅基于她担任国务卿时期的经历，也试图理清她对于前总统特朗普“美国优先”政策的看法。

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与希拉里·克林顿合作撰写这部小说的是加拿大作家Louise Penny, 她目前居住在法语省份魁北克，以撰写悬疑小说见长。

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她著有系列小说，都以一个法语小镇警长Armand Gamache为主角。她的这个系列作品还得到过不少悬疑/犯罪文学奖。

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希拉里表示，能和Louise合作写一部悬疑小说是梦想成真。

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小说将在今年10月12日发表。

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说来有趣，希拉里·克林顿的丈夫、美国前总统比尔·克林顿也曾经出版过悬疑小说《总统失踪了》，合作的作家是James Patterson。

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