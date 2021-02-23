希拉里克林顿，左，与魁北克作家Louise Penny将联手出版悬疑小说《恐怖状态》。 (Photo by Evan Agostini/Invision/AP, left, and Jean-Francois Bérubé via AP)

希拉里·克林顿跨界：与加拿大悬疑女作家搭档出版小说

作者 梁彦 |
china@rcinet.ca
发表 2021年2月23日（星期二）13:57
更新 2021年2月23日（星期二）14:01

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这本小说的名字是《恐怖状态，State of Terror》

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美国前国务卿希拉里·克林最近准备跨界当作家，和加拿大小家Louise Penny搭，撰写一本政治疑小

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这本小的名字是《恐怖状态，State of Terror》，述一名政府新任国务卿，跟随一名政治对手，试图一系列恐怖袭击活动的内幕。

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，小不仅仅基于她担任国务卿时期的经历，也试图理清她对于前总统特朗普“美国优先”政策的看法。

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与希拉里·克林合作撰写这部小的是加拿大作家Louise Penny, 她目前居住在法省份魁北克，以撰写疑小见长。

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她著有系列小，都以一个法小镇警长Armand Gamache主角。她的这个系列作品还得到过不少疑/犯罪文学

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希拉里表示，能和Louise合作写一部疑小是梦想成真。

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将在今年10月12日发表。

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说来有趣，希拉里·克林的丈夫、美国前总统比尔·克林也曾经出版过疑小《总统失踪了》，合作的作家是James Patterson。

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