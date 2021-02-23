新斯科舍新省长兰金率新内阁宣誓就职

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星期二（2月23日）上午在新斯科舍省会哈利法克斯市会议中心，37岁的伊恩.兰金（Iain Rankin）率内阁宣誓就职，正式成为第29任新斯科舍省长。

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兰金2011年踏入政界，2013年首次当选。他曾在上一任政府内阁中担任环境部长和土地森林部长等职。去年八月，时任省长、新斯科舍省自由党领袖麦克尼尔（Stephen McNeil）宣布将在几个月后退出政坛。在未到省选日期的情况下，下一任党领袖自然成为新省长。兰金在十月份辞去内阁职务，加入党领袖竞选。本月6日，竞选结果揭晓，兰金获胜。

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新内阁包括兰金在内共有17人。兰金任命了两名竞选党领袖时的两名劲敌库苏里斯（Labi Kousoulis）和德洛里（Randy Delorey）担任要职。库苏里斯主管财政，经济发展和贸易，德洛里担任司法部长和劳工关系部长。

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兰金本人也兼任原住民事务部长，并负责青少年和军队关系事务。

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下一届新斯科舍省选应在2022年举行。

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（RCI with Radio-Canada，CBC News）

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