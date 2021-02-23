拜登承诺为“两个迈克尔”的获释出力：加美两国领导人举行视频会晤

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星期二（2月23日）下午，加拿大总理特鲁多和美国总统拜登举行视频会晤。这是拜登上任后第一次会晤外国领导人。加拿大副总理弗里兰（Chrystia Freeland）和美国副总统哈里斯（Kamala Harris)等几名两国官员亦在座。

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特鲁多和拜登在会谈后的新闻发布会表示，加美两国将在抗疫、减排、振兴经济、打击犯罪、安置难民和捍卫民主价值观等方面通力合作。拜登还谈到北美空防指挥部的现代化和两国作为北约盟国在北美防务、北极地区安全与发展等方面的合作，以及“协调行动以便更有效地与中国竞争，并反击对我们的利益和价值观的威胁”。

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他还强调说，美国将为康明凯和斯帕弗这两名被中国关押的加拿大公民的获释努力。“人不是交易筹码。我们将为他们的安全归来共同努力。”

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特鲁多随后也在讲话中列举了两国将在各个领域进行的合作。他强调与盟国重建联系和支持多边组织的重要性，并感谢拜登对康明凯和斯帕弗的支持。

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有分析人士说，这次会晤不是单纯的外交过场，而是展示了加美两国今后几年发展关系的“路线图”。但是如何实现这些范围广泛的目标，目前还没有进一步的细节。

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另外，拜登执掌白宫并不能一笔抹去加美之间的经贸争端。他上任后立刻取消了基斯通输油管项目，并签署了政府优先购买美国货的行政令。

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