疫情下一美国人在多伦多欠停车费已近3千元

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对于美国底特律居民Kim Richardson来说，COVID-19病毒肺炎疫情除了给她带来其他人所面临的困难之外，还有一个想起来就让她头疼的大笔停车费账单问题。

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她的汽车自去年3月11日以来就一直停在多伦多机场附近的Park2Sky收费停车场里，这个停车场是使用多伦多皮尔逊国际机场的民航乘客喜欢使用的中短期停车场。

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Kim Richardson与伴侣一起从多伦多飞往欧洲是为了在欧洲医院完成一个治疗程序，她只支付了两个星期共一百加元的停车费，因为她原来打算2个星期之内就回到多伦多开走自己的汽车。

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没想到在Kim Richardson离开多伦多十天后COVID-19病毒肺炎疫情恶化，美国和加拿大对非必要旅行者关闭了边境，这让Kim Richardson11个月来无法把自己的汽车开回美国，而且加拿大和美国之间的边境何时开放仍然不得而知。

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多伦多Park2Sky停车场的老板通知Kim Richardson说，不交出11个月2800加元的停车费，她别想把自己的汽车开走。

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Kim Richardson说，她那辆2004年出厂的本田Element汽车现在卖都卖不出这停车费的价钱。

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目前还不知道疫情下这场国际停车费争端会如何了结。

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