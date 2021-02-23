自由党政府同意参议院法律修改意见：精神病患也有权得到安乐死

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加拿大自由党政府同意了参议院提出的对安乐死修正法案（C-7）当中关于“精神疾病患者应享有安乐死权利”的意见。

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这一修改允许单纯患有严重且无法治愈的精神疾病者寻求安乐死。但是，需要等待两年。

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而这两年等待时间比参议院修改意见中建议的时间多了六个月。

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政府的建议是，在这两年的等待期，需要有独立机构对安乐死请求进行评估。

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免除执行安乐死之前的“最终同意“程序

对于已经被批准实施安乐死的人，修改意见中，将免除他们必须在执行前给予“最终同意”的程序。

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政府称，免除这一要求是为避免有人在被批准安乐死之后丧失智力的情况。

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议员们将就参议院提出的修改意见进行辩论。

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由于自由党是少数党政府，这项修正案必须得到反对党中其中一个党的支持。

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保守党一直不赞成这一法案，而新民主党表示犹豫，所以，最终很可能是自由党与魁北克党团共同通过这一修正案。

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阿兹海默症等病患提前申请安乐死修改遭否决

二月初，参议院投票通过了扩大了有权得到辅助死亡的途径，其中包括了“允许担心被诊断出患有阿兹海默症其他影响智力的人，可以提前提出协助死亡申请”。

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不过，政府拒绝了这项修改意见，称这一修正“超出了该法案的范围”，需要进行“大量的磋商和研究”。

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政府同意扩大安乐死数据收集

联邦政府同意参议院修改意见中的一项，要求收集有关基于种族的请求安乐死援助方面的数据。

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参议院提议扩大这一范围，包括关于残疾人的数据，并指定该信息用于确定“是否存在针对种族，原住民，残疾人、或其他特征的不利条件。 ”

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