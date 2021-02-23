魁北克省文明博物馆聘请原住民事务顾问，未来拟聘请有色少数族裔事务顾问

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为了更好地反映原住民的生活与文化并在举办展览时更有效地“去殖民化”，魁北克省文明博物馆正在招聘一名原住民事务顾问。

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该博物馆CEO拉罗什（Stéphan La Roche）在接受Radio-Canada采访时表示，博物馆需要改变一些过去的传统做法，与原住民建立更密切的联系，表现他们的文化和历史。以前博物馆在举办有关展览时也会征求原住民的意见。他希望未来的原住民事务顾问参与策展，而不仅仅是负责咨询族人意见。

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魁北克省文明博物馆还计划在今年晚些时候聘请一名有色少数族裔事务顾问，职责与原住民事务顾问相同。有些博物馆的做法是让同一个人负责原住民和有色少数族裔事务。但是拉罗什说，这是两类不同的问题，处理方式也应该不同。

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（RCI avec Radio-Canada, 15-18, Catherine Richer)

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