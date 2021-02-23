魁北克省长宣布：下周开始为84岁以上老人接种新冠疫苗

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出生在1936年或之前的魁北克长者下周将开始接种新冠疫苗，本周四接受预约。

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加拿大新冠疫苗接种终于开始加速了。法语省份魁北克星期二宣布，将从下周开始，为84岁或以上老人接种新冠疫苗。

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也就是说，出生在1936年或之前的魁北克老人可以得到优先接种，而从星期四开始，可以通过省政府的热线进行预约。

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星期二，魁北克省长弗朗索瓦•勒格（FrançoisLegault）在蒙特利尔市内的奥林匹克体育馆举行记者会，并宣布将把体育馆改为临时的疫苗接种中心。

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如果有任何疑问，请致电： 1-877-644-4545

或查询省政府新冠疫苗官方网站 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克省在12月4日开始新冠疫苗接种行动，这一个多月的时间，疫苗优先给医护人员，老人院和长期护理院的长者以及护工接种。

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目前为止，魁北克省共有35万人接种了疫苗，约占人口4%。

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魁北克省的疫苗接种一度受到批评，不过最近几周，省政府设立了更多的接种中心，包括在蒙特利尔市中心的艺术广场等。

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