为帮助女性就业的项目输血：加拿大丰业银行捐款20万加元

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加拿大丰业银行星期三（2月24日）宣布向加拿大妇女基金会捐款20万加元。这笔款项将用于资助一些向女性提供就业培训或资金支持的组织。新冠疫情使这些组织所提供的服务和项目受到影响。加拿大妇女基金会的一项问卷调查显示，它们当中有88%对疫情的影响感到担忧。

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有九个组织将通过加拿大妇女基金会获得丰业银行的资助，其中六个是面向移民女性和原住民女性的。加拿大妇女基金会主席希尼尔（Paulette Senior）说，新冠疫情对许多女性的经济状况造成了灾难性的影响。我们从未向现在这样需要帮助女性就业的项目。丰业银行的捐款将改变许多人的生活。

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丰业银行的“ScotiaINSPIRE”项目将在未来十年中投资5亿加元，帮助低收入群体求学求职，改善经济状况。今天宣布的捐款即是该项目的一部分。

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