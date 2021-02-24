来加拿大的外交官员不受防疫隔离措施限制

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虽然从星期一开始所有乘坐国际航班入境加拿大的乘客都必须在四个定点城市的国际机场入境后接受新冠病毒检测、并住进指定的酒店隔离至少3天的时间，但这个COVID-19病毒肺炎防疫规定对外交官员不适用。

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1964年推出的有关外交官权益的维也纳公约规定，外交官免受任何形式的拘留或逮捕。

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不但是外交官，而且他们的家属在入境加拿大后也不用受新冠病毒检测和在定点酒店隔离防疫措施的限制，可以直接前往自己的目的地城市，抵达那里后再开始为期14天的隔离防疫。

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此外，免受入境后在定点酒店强制隔离防疫措施限制的还有独自乘坐民航航班旅行的未成年人、货运卡车司机、和在国外治病后返回加拿大的病人。

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RCI with Richard Raycraft, Olivia Stefanovich · CBC News

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