魁北克省设立反种族主义部

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魁北克省政府设立“反种族主义部”，部长由现任省环境部长伯努瓦.夏莱特（Benoit Charette）兼任。成立一个专门的反种族主义部门是该省“反种族主义行动小组”（GACR）去年十二月提出的建议之一。夏莱特的职责之一是把该小组的建议付诸实施。

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夏莱特在星期三（2月24日）的新闻发布会上表示将致力于把魁北克社会变得更加开放、更加包容。他还说，我们必须抛弃种族主义与自己无关的想法。实际上，谁都可能对某个人或某个群体抱有基于种族主义的偏见。

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夏莱特获得这项任命让一些政治评论人士感到惊讶。他们原来以为省政府会选择一个有色少数族裔议员，或者在领导反种族主义行动小组的国际关系部长吉洛（Nadine Girault）和卫生部副部长卡芒（Lionel Carmant）当中任选一人。

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魁北克省长勒格在解释为何没有任命少数族裔时表示，反种族主义不仅是少数族裔的事，它是我们所有人的责任。

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44岁的夏莱特是土生土长的魁北克人。他的妻子是海地裔移民。他们有三个孩子。

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