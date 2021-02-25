加拿大军队新任总参谋长自愿停职受调查

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接任加拿大军队最高指挥官、军队总参谋长才两个月的Art McDonald麦克唐纳海军上将自愿离开指挥岗位，等待加拿大军方的调查得出结果。

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加拿大国防部长Harjit Sajjan星期三夜里11点过后发布通知说，他刚刚得知Art McDonald受到行为不当的指控，国防部认真对待这样的指控，不论牵涉到的人职务多高、地位多重要。

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不过国防部长Harjit Sajjan没有透露针对Art McDonald的指控是什么性质、也没有提供进一步的细节，理由是有关的调查正在进行。

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除了加拿大现任军队总参谋长因行为不当在接受调查之外，刚刚卸任的前军队总参谋长万斯因为性关系不当在接受调查。

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国防部长Harjit Sajjan在宣布Art McDonald离职接受调查时同时任命Wayne Eyre中将代行总参谋长职务。Wayne Eyre中将目前的职务是加拿大陆军司令。

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RCI with Ashley Burke, Kristen Everson · CBC News

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