加拿大新民调：对美国的好感度显著回升；对中国好感度进一步下降

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受访民众中，总共15%对中国有正面印象（3%），或一定程度的正面印象（12%）。

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调机构The Nanos的一项最新调查显示，加拿大民众对美国的好感度提升显著，而对中国的好感度进一步下降。

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这是从1月31日到2月4日，针对1036名加拿大人进行的调查，误差为正负3.1%。

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对美国有好感民众比例显著上升

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调查中，66%的受访者对美国持正面印象（30%）或是一定的正面印象（36%）。

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对美国持负面印象民众比例为20%，包括负面印象5%和一定程度负面印象15%。

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而在2019年的同样调查中，仅有44%的民众对美国有好感（19%），或一定程度好感（25%）。

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调查显示，拜登上台，加拿大民众对美国作为盟友紧邻，印象大为改观。

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对中国有好感民众进一步下降

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受访民众中，总共15%对中国有正面印象（3%），或一定程度的正面印象（12%）。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

同时，69%对中国持负面印象，包括负面印象（38%）或一定程度负面印象（31%）。

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此外，15%对中国印象中立，2%表示不确定。

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同样，在2019年的调查中，对中国持正面印象的比例为23%，当中4%有正面印象，19%一定程度上有正面印象。

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而持负面印象的比例为56%，包括负面印象31%，一定程度负面印象25%。

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19%表示对中国印象中立，3%表示不确定。

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2018年12月，加拿大应美国要求扣押华为财务总监孟晚舟之后，中国逮捕了两名加拿大麦克，令两国关系急转直下。

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本周一，加拿大议会通过一项没有强制力的动议，称“中国在新疆对维吾尔人实施了种族灭绝，并呼吁2022年的冬奥会从北京移出。

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