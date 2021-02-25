加拿大高中女生这么穿衣服被校方说穿衣不当

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加拿大不列颠哥伦比亚省Kamloops市17岁的高中女生Karis Wilson星期二由于穿图片上这样的衣服上学而被老师以穿着不当的理由勒令回家。

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Karis Wilson那天上学穿的衣服是在白色高领长袖紧身套头衫外面罩了一件无袖吊带蕾丝镶边及膝黑裙。那天的任课老师看到她的这身衣服后让她离开课堂，以着装不当的理由把她送到校长办公室。

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Karis Wilson的父亲Chris Wilson认为校方的做法毫无道理，这种事情根本就不应该发生。

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Chris Wilson在接受加拿大广播公司英语广播电台采访时说，他女儿被校方告知说，她穿的蕾丝黑裙像是睡衣、会让男老师和女老师们感到尴尬。校方的这一指责让他女儿沮丧得流下眼泪、感到很郁闷。

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Karis Wilson的同学们为了表示对她经历的穿衣事件的同情和对她穿衣选择的支持，在星期三上课时间走出课堂反对校方的做法。

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