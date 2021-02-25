十年漫漫寻求正义之路：原住民女性辛迪·格劳迪死亡案

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(内容中有暴力血腥情节）

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2011年6月，在阿尔伯达埃德蒙顿一家旅馆，警方发现了辛迪·格劳迪（Cindy Gladue) 的尸体。而造成她死亡的原因是，长途大卡车司机巴顿（Bradley Barton)在两人在发生性关系时，对辛迪的身体造成了无法修复的伤害。

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辛迪当年只有36岁。

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上周五，在辛迪死亡近十年之后，阿尔伯达Court of Queen’s Bench Justice 法庭的11位陪审团裁定，现年52岁的巴顿过失杀人罪名成立。目前，他正等待法官宣布刑期。

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而这已经是辛迪·格劳迪死亡案的第二次审理了。

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2015年，案件第一次审理时，陪审团裁定巴顿无罪 —— 没有犯下故意杀人或是过失杀人罪行。

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这一裁定引发巨大抗议声浪，几年来，原住民权益机构、女性权益机构一直帮助她的家人，就案件进行上诉。

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案子一直打到了最高法。

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阿尔伯达省上诉庭和最高法院都裁决案件需要重申，而最高法院裁定，只针对过失杀人罪进行重新审理。

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她是个好妈妈、好女儿

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巴顿罪成的裁定之后，辛迪的家人和朋友对这一迟到的正义表示欢迎。

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经过十年的焦虑、等待和努力，总算是可以松一口气。

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在近十年的时间里，她们不断为辛迪死亡案奔走，还要经历两次庭审的心理折磨。

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不过，她们希望，人们记住她是位好母亲，她有三个女儿。

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她也是个好女儿，她拥有家人和朋友的爱。

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她的母亲回忆说，平时，辛迪总是为她煮好早餐。那天，她因为有约定，一早出门。出门前还不忘嘱咐她要吃早餐。

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而那是母女俩最后的对话。

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裁定：巴顿过失杀人罪名成立

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第一次庭审中，巴顿的辩护律师表示，俩人的行为是在辛迪“默许同意”下发生的，辛迪没有直接拒绝巴顿的要求。

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同时，俩人属于交易，因为巴顿已经支付了辛迪酬劳。

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但是，检察官认为，没有人会对可能造成自己身体巨大伤害、甚至造成死亡的行为表示“同意”。

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检方还质疑巴顿证词的可信度。

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首先是巴顿在第一次接受警方调查时撒谎说，自己与辛迪死亡无关。

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之后，他在法庭上承认俩人发生了性关系，但辛迪“默许同意”了他的要求。

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而根据尸检，辛迪死亡时，血液中酒精含量比正常值高出四倍，以此怀疑辛迪根本无法“同意”。

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此外，巴顿发现尸体后，没有立即报警。巴顿的辩解是，担心自己的妻子会发现事件。

当时，辛迪的尸体在酒店浴缸中，全身浸泡在血中，属于失血过多死亡。而她的阴道壁有11厘米的撕裂。

“默许同意不是法律概念”

最高法院裁定针对过失杀人重新审理的理由是，在第一次审理中，法官没有明确告知陪审团，加拿大刑法中，没有“默许同意，Implied Consent”这个概念。在性行为中，只有“同意”的概念。

在第一次案件审理中，辩方律师表示，辛迪没有就伯顿的行为表示异议，保持了沉默。

但“默许同意”从来都不是一个法律定义。

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