大规模疫苗接种开始，但专家要求打过疫苗的人也不能放松警惕

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从星期四（2月25日）开始，魁北克省所有85岁以上的老人可以预约并陆续接种新冠疫苗。加拿大其他省份的大规模疫苗接种行动也在进行中。未来几个月将有越来越多的加拿大人从被感染的恐惧中解放出来。他们是否可以放心地走亲访友，重拾疫情前的生活方式呢？目前公共卫生部门还没有发布相关指南，但是一些流行病专家要求人们不要松懈，在公共场所继续遵守保持距离和戴口罩等防疫规定，直到所有人都接种疫苗。

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多伦多大学的流行病专家霍塔（Susy Hota）在接受CBC记者Lauren Pelley采访时表示，她理解人们对防疫限制和隔离措施越来越忍无可忍，但是在短期内什么都不会改变。我们仍然需要保持社交距离，小心防疫，直到接种疫苗的人数足够多，实现集体免疫。

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打过疫苗的人和没打过的人接触仍需谨慎

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过去一年里，无数父母和子女、祖父母和孙辈的来往仅限于电话和视频，或是在门口窗口挥着手遥遥相望。今后几个星期，大批祖父母将接受疫苗注射。他们迫不及待地想和儿孙相聚。霍塔说，如果你的父母和你自己都打了疫苗，而且在出门时戴口罩并与其他人保持距离，那么你们相聚的感染风险是相当低的。

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但也不是完全没有。因为疫苗并不是百分之百有效，也不能让人立刻获得免疫。霍塔说，它可以减少感染人数，从而切断病毒传播链。但是并不排除无症状感染的可能。

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在全民疫苗接种率最高的以色列，公共卫生部门的报告显示新冠病毒感染率下降了94%，但是目前对疫苗有效性的研究仍然有限，而病毒在不断产生变异。

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防疫规定放宽时尤其要自我评估面对感染风险的“舒适度”

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随着疫苗接种推进到越来越年轻的人群，防疫规定肯定会逐渐放宽。麦克马斯特大学的流行病专家默茨（Dominik Mertz）在接受CBC采访时说，在未来几个月，评估你和你要见的亲友对感染风险的接受程度将更加重要。

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例如，有些家庭可能觉得，既然祖父母或父母打了疫苗，感染风险最高的人已经被保护起来了，那么一家人就可以聚会了吧。谨慎的人可能会愿意等到所有家庭成员都打过疫苗以后。默茨建议说，我们也许可以想办法既满足相聚的愿望又不冒最大的风险，比如说把聚会地点改在户外。

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他的另一个建议是，不要只看自己家的情况，要关注所在社区的疫情。目前变种病毒已经在传播。如果所在社区疫情严重，家里人受到的威胁自然更大。

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总之，我们需要耐心。接种疫苗能向个人提供保护，但是并不能在一夜之间终止疫情。

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（RCI with CBC News, Lauren Pelley）

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